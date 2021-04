Bộ Công an chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước tại ĐBSCL

Theo nội dung Công điện, do ảnh hưởng của thời tiết và dòng chảy từ thượng nguồn, cùng với tác động của thủy triều, những tháng đầu năm 2021, tại vùng ĐBSCL, nhất là khu vực ven biển, đã xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt cục bộ, giá nước ngọt tăng cao, ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt và đời sống của người dân.

Theo dự báo, trong tháng 4 năm 2021 sẽ còn tiếp tục xảy ra một số đợt xâm nhập mặn gia tăng.



Xâm nhập mặn ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh TTXVN

Để chủ động ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt xảy ra cục bộ, ổn định sản xuất và đời sống của người dân, Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 369/CĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại ĐBSCL.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng CAND.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chỉ đạo các đơn vị chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền, Công an địa phương kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó khi có yêu cầu nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân.