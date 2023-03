Bộ Công an có giải pháp gì để ngăn chặn việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không?

Tang vật vụ vận chuyển hơn 11 kg ma tuý qua đường hàng không. Ảnh: TTXVN

Những ngày qua, thông tin vụ bắt giữ 4 đối tượng là tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Pháp về Việt Nam, với hơn 11 kg ma túy nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Vụ việc tiếp tục cho thấy tình hình mua bán, vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi.

Thông tin từ Hải quan TP.HCM cho biết, 8 vụ vận chuyển ma túy được phát hiện qua đường hàng không từ đầu năm đến nay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Còn tại sân bay Nội Bài, ngay đầu tháng 1/2023, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không.

Mới nhất, Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá một đường dây tại Campuchia với các đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc, kết nối với nhiều đối tượng tại các tỉnh thành Việt Nam.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn rất phức tạp. Từ sau dịch Covid-19, việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng.

Chiều 28/3, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I năm 2023, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt, công tác phối kết hợp để ngăn chặn ma túy vào Việt Nam.

Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, soi chiếu hành lý, trang bị đầy đủ phương tiện khoa học kỹ thuật, đấu tranh có hiệu quả nhằm phát hiện ra những gói hàng cũng như những loại ma túy mà tội phạm ma túy lợi dụng trà trộn vào trong các chất lỏng, chất rắn.

Bộ cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ, đặc biệt Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai các biện pháp nghiệp vụ từ xa, ngay trong nội địa để nắm tình hình; kết hợp với các địa bàn, địa phương trọng điểm để đấu tranh, phát hiện xử lý nghiêm khắc các vụ việc nhằm răn đe các đối tượng khác.



Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Ảnh: Đ.X

Kỷ luật người đứng đầu để xảy ra buôn lậu qua đường hàng không Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa ban hành Chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không đối với nhân viên hàng không. Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Các doanh nghiệp hàng không quán triệt sâu sắc đến các nhân viên hàng không thông qua việc huấn luyện về văn hóa an toàn bay, an ninh hàng không, về tác hại đối với hình ảnh của đất nước, của doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vào vi phạm pháp luật; chủ động tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không; quán triệt toàn bộ các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không dân dụng nguyên tắc "làm đúng quy trình". Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay, xử lý nghiêm theo quy định, theo nguyên tắc "kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và không có vùng cấm" khi phát hiện vi phạm. Khi có vụ việc xảy ra, hãng hàng không phải chủ động bình giảng vụ việc, đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời qua đó rà soát, bổ sung các quy định, kế hoạch để bịt kín lỗ hổng nếu có.