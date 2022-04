Lịch thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức tại 3 trường đại học, học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân

– Địa điểm 1: Thí sinh phía Bắc sẽ thi ở Học viện Chính trị Công an nhân dân (Địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội). – Địa điểm 2: Thí sinh phía Nam sẽ thi ở địa điểm do Đại học An ninh nhân dân, hoặc Đại học Cảnh sát nhân dân, hoặc Đại học Phòng cháy chữa cháy chủ trì. Thí sinh đăng ký tham gia phải đóng lệ phí thi theo quy định của Bộ Công an. Việc công bố điểm thi, điểm phúc khảo bài thi Bộ Công an phải hoàn thành trước thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GDĐT.