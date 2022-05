Thông tin mới nhất về tuyển sinh trung cấp trường công an 2022

Theo Hướng dẫn Tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022, đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng trung cấp công an 2022 gồm có: thí sinh là con đẻ của liệt sĩ CAND; thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên), thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND; thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.