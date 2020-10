Bộ Công an: Đã xóa sổ “tour du lịch hút hít" trên đỉnh Mã Pí Lèng sau loạt bài của Dân Việt

Trong buổi làm việc ngày 16/10/2020 tại trụ sở Cục Ma túy (do Cục tổ chức và mời phóng viên báo NTNN/Dân Việt đến làm việc), Đại tá Vũ Văn Hậu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an, người trực tiếp lên Hà Giang và Mã Pí Lèng giải quyết vụ việc trên, đã khẳng định với PV: “Tụ điểm” trên đã bị xóa sổ.

Theo đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cảm ơn và trân trọng các tư liệu mà nhóm PV đã công bố trong loạt bài cũng như những tư liệu thu thập được trong quá trình thực hiện điều tra, những tài liệu này góp phần cho công việc của Cục.

Đại tá Vũ Văn Hậu chia sẻ: Đúng là có dấu hiệu lợi dụng việc trồng cây lanh trên diện rộng để chiết xuất chất tạo cảm giác “phê”. Dù công an địa phương đã giám sát việc này ít nhất 6 năm qua, song hành vi lợi dụng cây lanh để hút hít như loạt bài “Lần theo tour du lịch hút hít trên đỉnh Mã Pí Lèng” vẫn khiến nhiều người bất ngờ và bức xúc. Nhiều cán bộ địa phương tỏ rõ sự bất bình trước thủ đoạn của đối tượng Khanh.

Một điếu cần sa có sử dụng chất gây nghiện từ cây lanh được sử dụng trong tour du lịch của đối tượng Khánh. (Ảnh: Nhóm PV)

Quan điểm của cơ quan chức năng khẳng định cây lanh có chứa hợp chất ma túy, dù ở mức thấp. Việc trồng lanh phục vụ cuộc sống của bà con một số dân tộc thiểu số cũng là tình hình thực tế. Song vấn đề là quản lý làm sao để các đối tượng xấu không lợi dụng loại cây này để chiết xuất ra các chất gây nghiện, gây ảo giác.

"Việc trồng và quản lý cây lanh không phải là việc quá khó. "Ở một vài quốc gia gần Việt Nam như Lào, Thái Lan, thậm chí họ còn cho trồng và quản lý cả cây cần sa để phục vụ cho mục đích y học. Họ trồng hợp pháp trong khu vực đã được quy định và quản lý chặt, ai trồng ở nơi khác là bị bắt giữ - đại tá Hậu cho biết.

Đại tá Hậu cũng cho biết, sau khi Dân Việt đăng tải loạt bài "Điều tra tour du lịch hút hít trên đỉnh Mã Pí Lèng" , cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét tại “Dong Van Bar Coffee”, thu giữ ít nhất 25 mẫu vật và đem đi giám định. Tới đây, ngành công an sẽ phối hợp với Viện Nông nghiệp để định danh ADN các loại cây có chứa chất ma túy, để có thể dễ dàng xử lý nếu có các trường hợp tương tự xảy ra.

Nhấn mạnh việc trồng cây lanh có vai trò không nhỏ trong đời sống thực tế và đời sống tinh thần của bà con dân tộc vùng cao, đại tá Hậu chia sẻ thêm: “Vấn đề mấu chốt là phải làm tốt công tác phòng ngừa việc sử dụng các sản phẩm từ cây lanh với mục đích vi phạm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến chính sách của Đảng và Nhà nước. Tóm lại chúng ta ủng hộ đồng bào phát triển cây lanh, nhưng phải quản lý và ngăn chặn không để xảy ra những hoạt động lợi dụng, vi phạm từ cây lanh”!

Một cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an, người trực tiếp điều tra vụ việc cung cấp thêm thông tin: Cơ quan công an đã thu 25 mẫu vật trong nhà Khanh, từ bình hút, cho đến bơ do Khanh nấu, các loại lá... Những mẫu vật này sau đó gửi xuống Hà Nội giám định. Công an Hà Giang cũng rất đau đầu vì đối tượng này.

Khanh bán hàng trên mạng chưa qua thẩm định (bán bơ và vài “mặt hàng” chế biến từ cây lanh), mở quán "Dong Van Bar Coffee" khi chưa có giấy phép, vi phạm trật tự xây dựng, không đăng ký lưu trú cho khách... Sau khi Công an Hà Giang vào cuộc, Khanh đã bỏ về quê (Hải Phòng), bỏ lại "Dong Van Bar Coffee". Chỉ những khi cơ quan chức năng yêu cầu, triệu tập, Khanh mới có mặt. Toàn bộ hoạt động của "Dong Van Bar Coffee" cũng chấm dứt từ thời điểm cơ quan chức năng tiến hành khám và thu các mẫu vật.

Tour du lịch "hút hít" của đối tượng Khanh cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Trước đó, từ ngày 5-9/8/2020, Dân Việt đã có loạt bài điều tra “Lần theo “tour Du lịch hút hít” trên đỉnh Mã Pí Lèng”, thông tin về một nhóm đối tượng thường xuyên lôi kéo và tổ chức các hoạt động “tour du lịch” có sử sụng cần sa và một số chất kích thích một cách ngang nhiên từ Hà Nội đến Hà Giang và phản ánh các hoạt động trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ngày 14/8/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Công an, trong đó truyền chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Công an chỉ đạo xem xét và xử lý đúng quy định của pháp luật.