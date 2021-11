Bộ Công an đề nghị Bộ Chính trị cho thành lập Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo Đề án thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam chiều 24/11. Ảnh: BCA

Theo Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, từ năm 2014 Bộ Công an đã thống nhất thành lập CLB Công an hưu trí từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên, mô hình CLB Công an hưu trí các cấp hiện nay vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định.

Căn cứ chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, nhằm khắc phục những tồn tại, đáp ứng yêu cầu quản lý đội ngũ cựu công an, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ hưu trí CAND; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất xây dựng Đề án đề nghị Bộ Chính trị duyệt chủ trương thành lập Hội Cựu công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

Tại dự thảo Đề án lần này, Bộ Công an đề nghị thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam là tổ chức Hội được hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không sử dụng biên chế Nhà nước; tự đảm bảo kinh phí; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội theo đúng chủ trương của Đảng; quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ và phù hợp với tính chất, đặc điểm, nguyện vọng của đội ngũ cựu công an và yêu cầu quản lý cán bộ hưu trí của Bộ Công an.

Hội Cựu CAND Việt Nam do Bộ Công an quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính, có phạm vi hoạt động toàn quốc, gắn với công an các cấp và được Đảng, Nhà nước giao một số nhiệm vụ theo quy định…

Theo nội dung báo cáo khái quát Đề án, Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; xây dựng hệ thống tổ chức cựu CAND thống nhất; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ cựu công an, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hưu trí; động viên, khích lệ đội ngũ cựu công an, tạo điều kiện để đội ngũ cựu công an tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, làm gương cho các thế hệ CAND tiếp bước, học tập, noi theo.

Phát huy tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm và những đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng nói chung, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh nói riêng. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, qua đó tạo sự phấn khởi, tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, nội dung dự thảo Đề án nhận được nhiều ý kiến đồng tình, đánh giá cao, xác định việc xây dựng Đề án thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ công an hưu trí và có tính khả thi.

"Trong quá trình Bộ Công an trình Đề án lên Bộ Chính trị xem xét, quyết định, Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành có liên quan để Đề án sớm được phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện", Đại tướng Tô Lâm cho hay.