Hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cùng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý của Phó Thủ tướng cũng bị đề nghị cùng tội danh nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (trái) và bị can Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Ảnh Đ.X

Ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh đã bị Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng, sau đó Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định kỷ luật hành chính bằng hình thức buộc thôi việc. Ô Vũ Hồng Nam cũng bị Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng.

Mới đây tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, với vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Cục lãnh sự, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can, phong toả, kê biên, ngăn chặn số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng.

Người phát ngôn Bộ Công an nói thêm, Cơ quan điều tra cố gắng kết thúc điều tra vụ án này trong quý I/2023 và không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới.

Ngày 15/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục ra các quyết định khởi tố đối với nguyên Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và 8 người khác trong vụ "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao.

Ngày 21/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Tiến (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường) để điều tra tội Đưa hối lộ.

Trước đó, ngày 28/1/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự) và 3 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ. Qua hơn một năm điều tra, đến nay, nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam trên 40 bị can thuộc Bộ Ngoại giao, Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, các công ty du lịch… về 5 tội danh.