Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Phó cục trưởng, Phó giám đốc Công an tỉnh trong tuần

Cụ thể, ngày 10/8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông báo về việc điều động đại tá Đoàn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa và quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Nguyễn Phúc Cường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải và đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng đại tá Đoàn Thanh Thủy và Thượng tá Nguyễn Phúc Cường. Ảnh: CACM



Cũng trong tuần qua, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc (LHQ) và công bố Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ.

Tại buổi Lễ, đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ và thông báo chủ trương của Ban Bí thư về việc triển khai 3 sĩ quan Công an nhân dân đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực) do đại tá Đào Xuân Lân làm Chánh Văn phòng.

Chủ tịch nước trao Quyết định cho 4 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: BCA

Giao nhiệm vụ cho 4 sĩ quan Công an nhân dân đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các đồng chí được nhận nhiệm vụ phát huy cao độ bản chất anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, sáng tạo, nhạy bén, độc lập, tự chủ, tự cường, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế, với nhân dân tại địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người, trang thiết bị, thúc đẩy hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.