Bộ Công an đưa xe khám nghiệm hiện trường hiện đại nhất Việt Nam về cho Đồng Nai

Ngày 7/12, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận các phương tiện là những chiếc xe chuyên dụng do Bộ Công an trang bị, cấp cho Công an tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ trong quá trình làm nhiệm vụ.





Cận cảnh xe khám nghiệm hiện đại Đồng Nai vừa tiếp nhận. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, đợt này Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an cấp cho 6 chiếc xe gồm: 2 xe cứu thương để phục vụ công tác y tế; 1 xe khách (loại 29 chỗ); 1 xe chở quân, 1 xe chỉ huy chiến đấu.

Đặc biệt, cũng trong đợt này, Công an tỉnh được Bộ Công an cung cấp 1 chiếc xe khám nghiệm hiện trường được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và là loại phương tiện hiện đại nhất loại hình này tại Việt Nam hiện nay.

Chiếc xe khám nghiệm hiện trường được trang bị nhiều thiết bị để thu thập và xác định dấu vết, vật chứng, ADN... Ngoài ra, trên xe còn bố trí hệ thống nước, đồ sơ cứu... để phục vụ công tác khám nghiệm. Xe hoạt động được trên mọi địa hình, tại các khu vực rừng núi, hẻo lánh xe cũng có hệ thống phát điện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Được biết, hiện ở khu vực phía Nam chỉ có TP.HCM và tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an trang bị, cấp cho phương tiện đặc biệt này để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sau khi tiếp nhận, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã giao số phương tiện nói trên về cho các phòng nghiệp vụ, như: Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật hình sự để bảo quản và sử dụng vào các hoạt động liên quan.