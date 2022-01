Bộ Công an khen thưởng các lực lượng công an bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Chiều 9/1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an và ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng đến khen thưởng các lực lượng công an đã bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng, xảy ra tại đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Cụ thể vụ án như sau: Hồi 15h08' ngày 7/1, tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An xảy ra vụ một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Phòng

Tiếp đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe mô tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hải Phòng

Đến 23h' ngày 8/1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác của Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đã truy bắt được Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng. Khám xét trên người và chỗ ở của Nguyễn Văn Nam, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi cướp tài sản.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an - biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn quận Hải An, TP.Hải Phòng. Đây là chiến công đột xuất của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.