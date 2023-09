Bộ Công an khởi tố, bắt 1 giám đốc trong vụ án khai thác cát trái phép tại An Giang Bộ Công an khởi tố, bắt 1 giám đốc trong vụ án khai thác cát trái phép tại An Giang

Ngày 1/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Giám đốc một công ty về tội "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên".