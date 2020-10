Bộ Công an khởi tố, bắt Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

Tối nay (9/10), trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 -Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 vừa khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh IT).

Ngoài ông Hùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc VEC, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư, Tổng Công ty VEC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) là chủ đầu tư dự án, sử dụng vốn vay rất lớn của các tổ chức tài chính nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh để đầu tư, với tổng chiều dài 139,2 km, chia làm 2 giai đoạn, tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt hơn 34 ngàn tỷ đồng.