Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ngày 14/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015.

Ông Nguyễn Hồng Trường. (ảnh: IT)

Ông Nguyễn Hồng Trường sinh năm 1957, quê quán Nghệ An. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Vào 7/2019, ông Nguyễn Hồng Trường đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021.

Đến tháng 9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017) đối với ông Trường vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng.

Ông Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố trong vụ án liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Vào tháng 10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên tổng giám đốc; Dương Thị Trâm Anh; nguyên phó tổng giám đốc; Nguyễn Thu Trang, nguyên phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu Tổng công ty Cửu Long và Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung - cùng là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.

Các bị can Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh và Nguyễn Thu Trang bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", các bị can Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ - tức "Út trọc", cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn; Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh - về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.