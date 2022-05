Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giải quyết tình trạng ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) ngày 3/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc.

Một nội dung được cử tri tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm là tình hình ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: BCA

Thông tin tới cử tri về nội dung này, Đại tướng Tô Lâm cho biết,Bộ Công an đã chỉ đạo Công an 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên phối hợp khảo sát thực tế trên toàn hệ thống. Qua đó xác định có khoảng 1.823 điểm xả thải có biểu hiện ô nhiễm trên toàn tuyến; đồng thời đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở vi phạm xả thải vào hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn 4 địa phương.

Trên cơ sở đó, ngày 7/1, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc các bộ và 4 địa phương liên quan, mời các chuyên gia, nhà khoa học để đánh giá thực trạng ô nhiễm, tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm.

"Bộ Công an đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và 4 địa phương nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải", Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Bộ trưởng bộ Công an thông tin thêm, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Công an 4 địa phương triển khai 2 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải; đã xử lý hành chính 118 vụ với tổng mức xử phạt gần 5,7 tỷ đồng; còn 167 vụ đang chờ kết quả phân tích mẫu nước thải để hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhiều đoạn kênh thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải dày đặc rác thải. Ảnh: HY

Nhấn mạnh các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc là rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đại tướng Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề bà con cử tri bức xúc; cũng như công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường nói chung và giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng.



Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã được giảm thiểu so với trước đây; với quyết tâm cao nhất, sẽ đồng hành cùng với các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm vấn đề còn tồn tại trong thời gian sớm nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và ổn định đời sống của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chia sẻ thông tin với bà con cử tri huyện Văn Giang về những vấn đề liên quan đến đất đai; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông...

Người đứng đầu ngành công an bày tỏ trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của bà con cử tri, hứa sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh nguyện vọng của bà con cử tri và của địa phương đến Chính phủ, Quốc hội; qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đề ra...