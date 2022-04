Bộ Công an điều động Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Như Dân việt đã thông tin, sáng 30/4, tại Công an tỉnh Ninh Thuận, diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: ninhthuan.gov.vn

Tại buổi lễ công bố quyết định, thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng Đại tá Nguyễn Thế Hùng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hoà ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.



Tân Giám đốc công an tỉnh Khánh Hoà sinh năm 1969, quê ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đại tá Hùng có bằng Đại học chuyên ngành Trinh sát An ninh, Ngoại ngữ tiếng Anh và Quản trị kinh doanh quốc tế; Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Đại tá Hùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công tỉnh Ninh Thuận từ tháng 5/2020.