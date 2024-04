Bộ Công an lấy ý kiến về việc xét khen thưởng với 1 thiếu tướng

Thiếu tướng Phạm Văn Sơn sinh năm 1967, quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Thiếu tướng Sơn đã nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất... cho những đóng góp trong ngành công an.