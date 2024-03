Bộ Công an lấy ý kiến xét phong tặng danh hiệu với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Hải Phòng Bộ Công an lấy ý kiến xét phong tặng danh hiệu AHLLVTND với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Hải Phòng

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Hải Phòng.

Bộ Công an vừa được đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 10 ngày về việc xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với 1 tập thể. Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Hải Phòng. Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với tập thể nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn. Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hải Phòng đón nhận Huân chương chiến công của Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tháng 12/2022. Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng Lực lượng an ninh kinh tế Công an Hải Phòng tiền thân là Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, được thành lập theo Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 3/5/1955 về việc thành lập Sở Công an Hải Phòng. Trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, đổi tên, đến năm 2018, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hải Phòng được "gọi tên" trên cơ sở hợp nhất Phòng An ninh kinh tế tổng hợp và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư. Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương với tập thể "số 7 Thiền Quang" và 2 Đại táĐỌC NGAY Hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an TP.Hải Phòng đã lập nên những chiến công rất đỗi tự hào trên tất cả lĩnh vực công tác như: Giúp Giám đốc Công an TP tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, liên quan đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội... Chủ động phối hợp, làm tốt công tác hướng dẫn các doanh nghiệp FDI thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách liên quan đến người lao động, xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể trong doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, góp phần hạn chế đình công, lãn công xảy ra. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.Hải Phòng được duy trì, giữ vững ổn định; góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, quán triệt phương châm "Chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công; lấy chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính", lực lượng đã tập trung bóc gỡ, phanh phui hàng loạt vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, nổi cộm, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp các cơ quan chức năng truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế vi phạm. Cùng với đó, đơn vị đã điều tra khám phá thành công nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp, trí tuệ, trốn thuế, với giá trị hàng hóa, tang vật thu giữ hàng chục tỷ đồng. Làm rõ hàng trăm vụ vi phạm Luật thuế GTGT, xác lập các chuyên án đấu tranh, thu hồi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng... Với những nỗ lực, cống hiến, thành tích, chiến công xuất sắc kể trên, từ năm 2010 đến nay, Phòng An ninh kinh tế Công an Hải Phòng luôn giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", Đảng bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh"; nhiều năm liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, trong 5 năm liền, từ năm 2018 đến năm 2022, đơn vị đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tham khảo thêm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng

Lễ ra quân huấn luyện ấn tượng của bộ đội Hà Tĩnh