Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ hình sự ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Việc tạm giữ hình sự có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP.Hải Phòng.

Ngày 19/2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự vào ngày 18/2 do liên quan vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Ảnh: T.L

Sáng 19/2, một lãnh đạo phường Đằng Lâm (Hải Phòng) - nơi ông Ca sinh sống - xác nhận với PV Dân Việt lực lượng chức năng đã tiến hành khám nhà riêng ông Ca vào khoảng 22h tối qua với sự chứng kiến của lãnh đạo phường.