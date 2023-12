Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Trung tướng Nguyễn Văn Long (cảnh phục trắng) và Bằng khen của Thủ tướng tặng Trung tướng Lê Tấn Tới. Ảnh Bộ Công an

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đầu năm 2022; ngày 15/12/2023, ông nhận quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Trước khi giữ chức Thứ trưởng, ông từng giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Giám đốc Công an Bắc Ninh...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vì có thành tích trong xây dựng Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục An ninh đối ngoại; Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương cho các sĩ quan Công an Nhân dân. Ảnh Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Ngoài ra lãnh đạo Bộ Công an còn trao Huân chương Chiến công; trao Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công an; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng các tập thể, cá nhân có thành tích.