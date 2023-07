Bộ Công an lý giải lý do tăng tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân Bộ Công an lý giải lý do tăng tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân

Theo Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính (Bộ Công an, việc tăng tuổi phục vụ của sĩ quan CAND giúp giảm đầu vào, chi phí đào tạo, bồi dưỡng bởi đặc thù công an đòi hỏi đào tạo bài bản, lâu năm, trải qua kinh nghiệm công tác, tích tụ trong thực tiễn.