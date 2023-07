Khối tài sản tiền tỷ bị kê biên trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sai phạm

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Báo Lào Cai

Dưới vỏ bọc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai trên phần diện tích đất rộng 3,77ha, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên của Công ty đưa máy móc thiết bị để tổ chức khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố 2 tội "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Ngoài ra, hàng loạt bị can khác là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND tỉnh Lào Cai và Công ty Apatit Việt Nam cũng vướng vòng lao lý gồm: Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai…

Theo kết luận của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai, từ năm 2012 đến năm 2015, các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit có giá trị hơn 610 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã thu lợi bất chính hơn 177,1 tỷ đồng và Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỷ đồng.

Khu vực khai thác trái phép quặng apatit thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân

Sau khi hợp thức số tiền thu lợi bất chính do thực hiện hành vi khai thác trái phép quặng apatit tại khu vực diện tích đất 3,77ha thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai mà có, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã sử dụng số tiền này để mua 1 lô đất diện tích 465m2 tại phường Bắc Cường, TP.Lào Cai của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Tiến vào tháng 6/2015, với số tiền là 2,1 tỷ đồng (cho con trai là Nguyễn Văn Phú đứng tên chủ sở hữu).

Chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời để mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đồng Tả Phời với số tiền 7,2 tỷ đồng thực hiện việc chuyển tiền góp vốn mua cổ phần làm 2 lần. Số cổ phần này bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Triệu Tiến Vương do Nguyễn Quang Triệu, con trai của bị can Thừa làm Giám đốc; thực hiện rút 5 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bảo Thắng của bị can Nguyễn Mạnh Thừa để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Lào Cai mang tên Nguyễn Thị Lành (con gái bị can Nguyễn Mạnh Thừa) và sử dụng vào nhiều việc khác.

Trong quá trình điều tra, bị can Thừa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả. Bị can Thừa đã tác động gia đình khắc phục hậu quả nộp số tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, con trai Nguyễn Mạnh Thừa là Nguyễn Quang Triệu đã có đơn đề nghị nộp lại số cổ phần tại Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin có trị giá thời điểm mua là 40,8 tỷ đồng, số cổ phần này là do Nguyễn Mạnh Thừa bỏ tiền ra mua sau đó chuyển cho con trai là Nguyễn Quang Triệu đứng tên với danh nghĩa là Công ty TNHH MTV Triệu Tiến Vương do Nguyễn Quang Triệu làm Giám đốc.

Ngoài những hành vi phạm tội đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai kết luận, tài sản của các bị can còn bị Cơ quan điều tra kê biên, cụ thể: Đối với bị can cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, Cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 100m2 và nhà xây trên đất tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai.

Đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa, lực lượng chức năng kê biên 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất tại phường Bắc Cường, TP.Lào Cai; kê biên thửa đất rộng 301m2 cùng một thửa đất khác đã xây nhà ở huyện Bảo Thắng, đều đứng tên ông Thừa; kê biên thửa đất rộng 262,5m2 tại phường Lào Cai, TP.Lào Cai.

Đối với bị can Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, tài sản kê biên bao gồm diện tích đất rộng 179,9m2 và nhà xây trên đất tại phường Cốc Lếu TP.Lào Cai; diện tích đất rộng 560,5m2 và nhà biệt thự tại phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai.

Đối với bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 263,1m2 cùng nhà xây trên đất tại phường Bắc Cường, TP.Lào Cai và 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội đều đứng tên vợ, chồng ông Hưng.