Bộ Công an ra quyết định thành lập 2 phòng nghiệp vụ mới thuộc Công an tỉnh Tiền Giang

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ra quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Tiền Giang.

