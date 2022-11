Phòng nghiệp vụ nào vừa được thành lập thuộc Công an tỉnh Nam Định?

Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, cùng ngày hôm nay, Công an tỉnh này đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Công an tỉnh Nam Định.

Dự lễ công bố có Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị; trung tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Đại tá Trần Minh Tiến thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các cá nhân được bổ nhiệm, điều động. Ảnh: CANĐ

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Nam Định; các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Đặng Quốc Việt - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh: CANĐ

Theo quyết định điều động có 24 cán bộ, chiến sĩ về nhận nhiệm vụ tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thượng tá Đặng Quốc Việt - Phó trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Nam Định được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các cá nhân được bổ nhiệm, điều động.

Các vị lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định nhấn mạnh tính cần thiết của việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định, nhất là khi nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, không gian mạng trở thành một trong những môi trường hoạt động chính mà các thế lực thù địch lợi dụng, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao như: Đánh bạc, cá độ, lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân có chiều hướng gia tăng…

Giám đốc Công an Nam Định giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm an ninh, trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.