Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội được chỉ định làm Bí thư Chi bộ đơn vị mới

Ngày 18/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, Đảng ủy Công an Thành phố vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố.

Theo đó, thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, sau khi Giám đốc Công an TP.Hà Nội có Quyết định triển khai thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố, Đảng ủy Công an TP.Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Chi bộ cơ sở cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố.

Đại tá Nguyễn Bình – nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thượng tá Nguyễn Đức Ngà giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố.

Đại tá Nguyễn Bình (ngoài cùng bên trái) được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố. Ảnh: CACC

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Thành phố đòi hỏi yêu cầu cao hơn, chuyên nghiệp hơn, vì vậy Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố cần khẩn trương chỉ đạo đưa hoạt động của Chi bộ, các đoàn thể vào nền nếp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, Quy định số 95 của Ban Bí thư Trung ương về "chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân", trên cơ sở đó xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, phân công rõ trách nhiệm đối với từng đồng chí trong cấp ủy.

Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố khẩn trương xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện phù hợp với chức năng, quyền hạn, tổ chức đảng của đơn vị, tổ chức thực hiện hiệu quả nhất công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an Thành phố.

Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của cấp trên tới toàn thể cán bộ đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, thường xuyên thực hiện tốt và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác đảng viên, thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong Chi bộ, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của Chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…