Bộ Công an triển khai tiện ích quản lý người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Bộ Công an mới đây cho biết, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã triển khai tiện ích quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ Covid-19 tại 63/63 tỉnh, thành phố.

Hệ thống đã cập nhập thông tin của hơn 1,2 triệu trường hợp thuộc diện hỗ trợ khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68/NĐ-CP của Chính phủ. Trong số này, trên 1,1 triệu người đã được hỗ trợ.

12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động được cập nhật trên ứng dụng VNEID. (Ảnh: BCA)

Bộ Công an cho biết, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống xã hội; người lao động và người sử dụng là những người trực tiếp bị ảnh hưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 để quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Đây là một chính sách quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp và xã hội rất kỳ vọng. Tuy nhiên, hình thức triển khai hỗ trợ chính sách này cũng đang gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự phát huy hiệu quả do thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ và thủ tục thực hiện chính sách còn khó khăn.

Việc đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành chính thức từ ngày 1/7/2021, là một điều kiện rất quan trọng để ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu dân cư, hệ thống Bigdata vào công tác hỗ trợ chính sách của Chính phủ với các đối tượng thuộc diện. Bộ Công an đã đưa vào triển khai phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ Covid-19.

Hà Nội thực hiện chi trả hỗ trợ tiền mặt cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở (trực tiếp là lực lượng công an xã, phường, thị trấn, cảnh sát khu vực) chủ động phối hợp với UBND cấp xã nhanh chóng cập nhật danh sách thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ theo quy định. Việc này giúp cơ quan đảm bảo công dân không cần phải về nơi đăng ký thường trú xin xác nhận, hệ thống đã ghi nhận việc có thuộc đối tượng hay không, đã chi trả chưa, địa điểm tri trả tiền hỗ trợ và hình thức là nhận trực tiếp hay chuyển khoản theo quy định. Việc triển khai góp phần đơn giản thủ tục hành chính, việc chi trả đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, khách quan, minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Để hỗ trợ tốt hơn nữa chính sách này, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, triển khai, cập nhật ứng dụng VNEID cho phép bổ sung các chức năng: Kiểm tra xem mình có thuộc diện đối tượng hưởng chế độ theo Nghị quyết 68 hay không; sử dụng ứng dụng VNEID có thể đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để xác định công dân có thuộc diện đối tượng hưởng chế độ theo Nghị quyết 68 hay không. Cán bộ thực hiện chính sách và người dân sử dụng được ngay mà không cần phải đầu tư hoặc tốn kém chi phí.



Đến nay, Bộ Công an tiếp tục cập nhật dữ liệu này trên hệ thống để công dân có thể tra cứu, cán bộ UBND thực hiện nhiệm vụ này có thể kiểm tra một cách dễ dàng, thuận tiện. Trong thời gian tới, toàn bộ công dân thuộc diện đối tượng này sẽ được cập nhật thành công.