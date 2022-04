Bộ Công an Việt Nam và EU tăng cường hợp tác, đảm bảo an ninh mạng

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Gunnar Wiegand, Tổng Vụ trưởng phụ trách châu ÁThái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), hiện đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, nhất là từ khi hai bên triển khai Hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam-EU năm 2016 và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) từ tháng 8/2021.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp ông Gunnar Wiegand. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hiệp định này đã đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu trong ASEAN và là một trong những nước châu Á mà EU có quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác an ninh và thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ trong lĩnh vực an ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam và Liên minh châu Âu đã hợp tác chặt chẽ, thường xuyên phối hợp tổ chức các hội thảo, tập huấn, họp trực tuyến, tham vấn và trao đổi chuyên môn.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ và tích cực hợp tác, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về an ninh mạng của EU.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong quá trình xây dựng Luật An ninh mạng và các nghị định, EU đã hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tế, kiến thức pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân để Bộ Công an Việt Nam tham khảo.

Đây là cách thức hợp tác hiệu quả, thiết thực mà hai bên cần tiếp tục triển khai.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên không gian mạng là nhằm đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia, nhiều quốc gia cũng ban hành các văn bản luật tương tự như Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, Liên minh châu Âu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới, cơ chế bảo vệ dữ liệu trong một số lĩnh vực quan trọng; tăng cường thảo luận, chia sẻ quan điểm, tham gia xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia về an ninh mạng, vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, chiến tranh mạng; giới thiệu, chuyển giao công nghệ, thiết bị, công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.



Liên quan tới “Dự án Tăng cường hợp tác an ninh với châu Á và tại châu Á” (ESIWA) do Liên minh châu Âu khởi xướng nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng với 6 quốc gia trong khu vực từ 20202024, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an đánh giá cao kết quả của các Dự án phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ đa niên giai đoạn 20142020 do EU tài trợ.

Dự án đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế của Việt Nam, đưa quan hệ “Đối tác hợp tác toàn diện” Việt Nam-EU ngày càng đi vào thực chất.

Đối với Dự án ESIWA, Bộ Công an Việt Nam ghi nhận đề nghị của Liên minh châu Âu về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải, phòng, chống khủng bố, quản lý khủng hoảng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thảo luận cụ thể để đề xuất các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các bên.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Gunnar Wiegand nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Âu-Việt Nam đang phát triển không chỉ dừng lại ở kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn là hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh những nhân tố mang tính chiến lược.

Với trách nhiệm trên cương vị công tác, ngài Tổng Vụ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối, nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa EU-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới.