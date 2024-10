Bộ Công an bổ nhiệm 3 đại tá làm Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (sinh năm 1974, quê Đà Nẵng), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Tân Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Hoa. Ảnh: VGP

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Danh Lai, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Đình Đạt, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, chỉ định ông Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Kiên làm Chủ tịch UBND TP.Hải Dương

Ngày 8/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.Hải Dương đã bầu ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức Chủ tịch TP.Hải Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: H.D

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định điều động ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Chí Linh, đến công tác tại Thành ủy Hải Dương.

Đồng thời, chỉ định ông Nguyễn Văn Kiên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức phó Bí thư Thành ủy Hải Dương.

Đại tá Trần Văn Cư làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Bộ Quốc phòng có quyết định về việc bổ nhiệm đại tá Trần Văn Cư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đại tá Trần Văn Cư sinh năm 1974, từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), Phó Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước khi được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước đó, đại tá Lê Xuân Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quyền, Chánh Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV.

Ông Lê Quyền. sinh năm 1973, từng là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1995 - 1999). Ngày 9/6/2017, ông Lê Quyền được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo công an 3 tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CAQB

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Đức An (sinh năm 1975, quê Nghệ An), Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Văn Tuân, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vào ngày 12/8, thay cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, đại tá Trần Văn Phúc (sinh năm 1978, quê Đông Anh, Hà Nội) là Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao quyết định của Ban Bí thư cho đại tá Trần Văn Phúc. Ảnh: Quảng Ninh



Cũng trong tuần qua, Ban Bí thư chuẩn y bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa 51 tuổi, quê Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế đối ngoại, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Hòa từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.