Bộ Công an: Vụ Công ty Việt Á xử lý không có vùng cấm, điều tra triệt để mọi góc cạnh

Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2021. Ảnh: Quỳnh Nguyễn



Thông tin trên được đại diện của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cung cấp tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2021 do Bộ Công an tổ chức chiều 28/12.

Tại buổi họp báo, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Trong đó, có câu hỏi liên quan đến giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội để làm việc với cơ quan điều tra; việc có hay không sự sự móc nối giữa Công ty Việt Á với các địa phương khác.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đã công bố những thông tin ban đầu, cơ bản về vụ án trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để báo chí và dư luận có thể biết và nắm bắt.

"Nhiệm vụ của CQĐT là phải làm rõ, điều tra triệt để mọi góc cạnh liên quan đến vụ án, làm rõ đến đâu chúng tôi sẽ thông tin đến đó. Quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là xử lý nghiêm, không có vùng cấm", đại diện C03 khẳng định.

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á sản xuất và cung ứng ra thị trường hiện nay. Ảnh: Vietacorp

Trước đó, C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương.



Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 người về tội danh nêu trên, trong đó có Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương…

Theo cơ quan điều tra, tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Tính đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng.

Quá trình cung ừng vật tư, Phạm Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các CDC hoặc bệnh viện hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, xác nhận khống các báo giá... để quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đồng thời, Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

Thực tế, Việt và những người của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit. Sự việc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) thông đồng với lãnh đạo y tế một số địa phương để "thổi giá" kit xét nghiệm Covid-19 khiến dư luận quan tâm thời gian qua.



Theo Bộ Công an, Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Trong đó, giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến được chi tiền phần trăm với số tiền 30 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan.