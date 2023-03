Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ bấm 4 biển số đẹp ở Đồng Nai và diễn biến mới của vụ việc Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ bấm 4 biển số đẹp ở Đồng Nai và diễn biến mới của vụ việc

Công an đã mời anh P. và chị T. hai người may mắn bốc được 4 biển số xe siêu đẹp lên làm việc đồng thời yêu cầu 2 người này tường trình lại quá trình bấm biển số. Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo vụ việc.

Bình luận 0