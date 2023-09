Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini trên cả nước

Hồi 23h50 ngày 12/9, chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người tử vong. Ngôi nhà này có diện tích khoảng 200m2, xây dạng ống, gồm 9 tầng, 1 tum và chỉ có một lối thoát duy nhất.

Sau sự cố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.