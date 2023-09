Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú Yên Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội "Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy", theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn.

Công trình này đã bị xây vượt phép, từ 6 tầng lên tận 9 tầng, 1 tum. Ảnh: Dân Việt

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, UBND quận Thanh Xuân đã cấp phép xây dựng cho Nghiêm Quang Minh từ năm 2015.

Theo giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD, ngày 11/3/2021 do Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho Nghiêm Quang Minh, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng ở tổ 3, Cụm 4 (số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ) Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật; tổng diện tích sàn xây dựng là 1165,9m2; tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Công trình này Nghiêm Quang Minh cũng cho xây hết diện tích, không phải 70% như giấy phép xây dựng. Ảnh: Dân Việt

Theo những số liệu thể hiện trên giấy phép xây dựng và thực tế, căn chung cư mini xảy ra vụ hỏa hoạn đã xây vượt phép từ 6 tầng lên 9 tầng, 1 tum; mật độ xây dựng không phải 70% như đã được cấp phép mà đã xây dựng hết diện tích.

Theo nguồn tin của Dân Việt, sau khi phát hiện công trình xây dựng sai phép, UBND quận Thanh Xuân từng có quyết định xử phạt và ban hành quyết định cưỡng chế.

Cụ thể, ông Đặng Hồng Thái – người ký quyết định trên giấy phép số 89 cho Nghiêm Quang Minh xác nhận là người đã ký quyết định cấp phép xây dựng cho chung cư mini kể trên.

Theo ông Thái, khi phát hiện xây dựng sai phạm, UBND quận Thanh Xuân đã có 2 văn bản chỉ đạo xử lý.

Theo đó, qua báo cáo của Thanh tra xây dựng, UBND quận đã ban hành quyết định xử phạt, đồng thời ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường sở tại chủ trì việc cưỡng chế đó.

Vị này thông tin, theo luật quy định thì lúc đó giao UBND phường chủ trì việc cưỡng chế, còn thẩm quyền của quận thì ông Thái đã ra hai văn bản đó.

Nhưng trên thực tế, công trình vẫn được giữ nguyên và đến nay xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong chiều 13/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trao đổi với người dân, Bí thư Thành ủy cho biết TP Hà Nội đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề, từ khâu cấp phép xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan... "Tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.



Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong). Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP.Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.