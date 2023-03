Chủ tịch UBND tỉnh An Giang "thưởng nóng" lực lượng tham gia phá nhanh vụ vận chuyển 18,6kg ma túy

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang "thưởng nóng" Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú mỗi đơn vị 20 triệu đồng; thưởng 10 triệu đồng cho 2 cá nhân trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phá án.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Tầm



Trước đó như Dân Việt đã thông tin, khoảng 22h ngày 3/3, qua nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an huyện An Phú phối hợp với Công an xã Khánh An xác định một số đối tượng đi trên xe ô tô biển kiểm soát 67A-112.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp Công an huyện An Phú điều tra làm rõ.



Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Sau khoảng 30 phút, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ được hai đối tượng liên quan tên Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú tại xã Sơ Pai, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai).

Đồng thời, thu giữ 2 túi xách chứa 17 gói màu vàng và màu xanh, có tổng trọng lượng 18,6kg bị các đối tượng ném xuống đường trong quá trình bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, Trực và Lai khai nhận 17 gói màu vàng, xanh mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy, đồng thời cho biết cùng một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả 3 đối tượng lên xe ô tô do Trực thuê trước đó, nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện An Phú thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Tiến Tầm

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an huyện An Phú, Công an huyện Châu Thành nói riêng và tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác điều tra đã được thực hiện một cách nhịp nhàng, quyết đoán, phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng nhân dân trong phối hợp, tố giác tội phạm, quá trình đấu tranh đảm bảo tuyệt đối an toàn về lực lượng và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới và trong nội địa.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Tầm



Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân lập thành tích xuất sắc, đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã ký quyết định tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép chất ma túy; tặng Giấy khen Công an tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ "Cố ý gây thương tích", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" tại khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.