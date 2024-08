Công an tỉnh An Giang ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, ma túy

Sáng 26/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2024-2025.

Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng tại Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Tầm

Theo công an tỉnh An Giang, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những tháng gần đây có chiều hướng gia tăng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông, làm 91 người chết, 83 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tăng 10 vụ (163/153), số người chết giảm 30 người (91/121) và số người bị thương giảm 1 người (83/84). Dự báo thời điểm tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9, cũng là thời điểm tụ trường nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng làm cho tình hình TTATGT có nhiều diễn biến phức tạp.



Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn quản lý.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tập trung kiểm soát, xử lý những đối tượng, hành vi vi phạm theo Kế hoạch đã đề ra; đặc biệt là tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo các chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; vi phạm quá tải, cơi nới thành thùng xe; vi phạm phần đường, làn đường và tín hiệu giao thông...

Lực lượng tham gia diễu hành. Ảnh: Tiến Tầm

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2023, đặc biệt là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với các cháu trong lứa tuổi học sinh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và huấn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên và Nhân dân...

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành lực lượng tại các tuyến đường chính trên địa bàn TP.Long Xuyên, tạo khí thế quyết liệt ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong toàn tỉnh.