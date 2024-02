Bổ nhiệm 1 Phó Cục trưởng và nhiều vị trí cán bộ chủ chốt trong ngành công an

Cụ thể, ngày 22/2, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra từ ngày 26/2.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng sinh năm 1979, quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (từ ngày 25/7/2022), ông Hưng là Trưởng phòng Điều tra các tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Nguyễn Viết Giang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Tuấn Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Ảnh: Công an Lai Châu

Ngày 23/2, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Căn cứ theo nội dung làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định điều động đối với 9 lãnh đạo các đơn vị. Cụ thể:



Đại tá Vũ Công Vương - Trưởng phòng An ninh đối ngoại, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Bùi Đức Nhật - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Bùi Văn Giang - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Thượng tá Trần Đăng Khoa - Trưởng Công an huyện Cao Phong, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Bùi Thanh Phúc - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cao Phong.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao quyết định và chúc mừng 9 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh được điều động. Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình

Thượng tá Nguyễn Văn Huy - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Thế Thành - Chánh Thanh tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thượng tá Dương Quốc Trung - Trưởng phòng An ninh điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Trước đó, ngày 20/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Cụ thể:



Điều động thượng tá Vũ Xuân Lịch, Trưởng Công an thị xã Quảng Yên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Điều động thượng tá Nguyễn Quang Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Quảng Yên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo thị xã Quảng Yên tặng hoa chúc mừng 2 cán bộ được điều động. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi lễ cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về việc chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức danh Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thượng tá Vũ Xuân Lịch; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quảng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thượng tá Nguyễn Quang Dũng.