Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh; chỉ định chức vụ Đảng với đại tá Đinh Văn Nơi

Cụ thể, ngày 14/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Công an đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Vũ Trung Hiếu - Trưởng Công an TP.Uông Bí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Vũ Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Q.N



Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về biệt phái công khai có thời hạn Thượng tá Vũ Trung Hiếu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh kể từ ngày 15/9/2022.

Vẫn là nhân sự công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 12/9, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhận quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.



Đại tá Đinh Văn Nơi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9 vừa qua.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Q.N

Tại Thanh Hoá, tuần qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an đối với Đại tá Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Đại tá Lê Như Lập được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát Thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.