Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 9/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (thay đại tá Nguyễn Văn Kim - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa có quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/6).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang nhận quyết định và hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu trên cương vị mới, đại tá Quang bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Công an Đồng Nai, bám sát những chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy - UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các ban ngành của tỉnh, trực tiếp là Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố trong tỉnh chấp hành nghiêm mọi sự chỉ đạo của Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đặc biệt là thường xuyên bám sát, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, nhằm hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.