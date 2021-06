Bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế chuẩn bị rút khỏi Bắc Giang

Ngày 10/6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác chống dịch Covid-19, trước khi Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh.

Hy vọng dập dịch Covid-19 trong 7-14 ngày tới như mục tiêu đề ra

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá đến hiện tại, về cơ bản nhiệm vụ của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã hoàn thành với sự hỗ trợ nhiệt tình của Đảng uỷ, UBND, lãnh đạo các sở ban ngành và nhân dân toàn tỉnh.

“Những khuyến cáo của đoàn về công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn đã được các đồng chí tiếp thu và triển khai hết sức quyết liệt. Đánh giá qua đợt công tác, chúng tôi thấy Bắc Giang có rất nhiều điểm mới, do sáng tạo của tỉnh cũng có và có cả sự hỗ trợ của Bộ phận thường trực đặc biệt.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang . Ảnh BYT

Qua đó, chúng ta có thêm nhiều bài học từ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, nhiều vấn đề nảy sinh mà chúng ta đã tìm được cách giải quyết hết sức ổn thỏa. Đến hôm nay nhìn lại có thể thấy đó là những quyết định sáng suốt, rất phù hợp tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

Hy vọng trong thời gian tới, Bắc Giang nhanh chóng dập dịch Covid-19 như mục tiêu đề ra là sau 7-14 ngày kiểm soát hoàn toàn dịch trên toàn tỉnh để toàn dân có thể hoạt động trở lại và đáp ứng tiêu thụ nông sản”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đề xuất tỉnh bổ sung trang thiết bị xét nghiệm PCR cho BV Sản Nhi Bắc Giang khi đoàn chi viện của Viện Pasteur Nha Trang rút quân; Duy trì giãn cách tại huyện Việt Yên thêm 2-3 tuần để an toàn cộng đồng, an toàn sản xuất, an toàn của người dân trên toàn tỉnh.

Giai đoạn chống dịch Covid-19 vất vả nhất đã qua

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định nhờ Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế mà tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh dù nguy cơ lây nhiễm từ khu công nghiệp là rất lớn. Công tác thiết lập các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung điều trị rất kịp thời, tốc độ và hiệu quả.

Đặc biệt, hai trung tâm hồi sức tích cực (ICU) với 58 giường tại Bệnh viện Phổi và 101 giường tại Bệnh viện Tâm thần là bước triển khai đáng ghi nhận của Bộ phận thường trực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác tiêm vắc xin Covid-19 tại Bắc Giang. Ảnh BYT

“Tính đến hiện tại, Bắc Giang chống dịch vững vàng, giai đoạn khó nhất, vất vả nhất đã qua. Công việc trước mắt là giữ vững đường đi nước bước để hoàn thành công tác dập dịch. Bắc Giang quyết định sẽ mở cuộc tổng tiến công, phấn đấu hết 21/6 cơ bản ổn định tình hình dịch, không còn F0 hoặc lác đác 1-2 ca.

Trong thời gian tới, tỉnh kế hoạch giảm bớt cơ sở thu dung nhỏ lẻ thu về chung chỗ lớn, đặc biệt đưa các trung tâm y tế huyện hoạt động trở lại. Nếu cơ sở nào có dưới 100 ca bệnh thì sẽ đưa hết về 1 khu thu dung điều trị ban đầu Covid-19 với quy mô 1.800 giường tại Công ty Luxshare để “làm sạch” cơ sở y tế huyện phục vụ nhân dân”, ông Lê Ánh Dương chia sẻ.