Bỏ phố lên núi nữ chủ nhân trại dúi Quảng Trị thu về trăm triệu đồng mỗi tháng

Chị Thùy với mô hình chăn nuôi dúi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Trần Thanh Thùy hiện đang là chủ của một cơ sở nuôi dúi sinh sản lớn bậc nhất Miền Trung. Mỗi năm chị xuất bán hàng trăm cặp dúi giống cho các hộ nuôi khắp cả nước

Năm 2015, chị lên vùng cao Hướng Hóa, Quảng Trị kinh doanh bán hàng tạp hóa, tình cờ thấy bà con đồng bào bắt dúi rừng về để bán, chị Thùy bắt đầu tìm hiểu. Mày mò từ kinh nghiệm bắt dúi, nuôi dúi từ bà con tới xem hết các clip về mô hình nuôi dúi trên mạng xã hội, chị nhận thấy dúi là vật nuôi giá trị cao, ít bệnh, điều kiện sống phù hợp với môi trường miền Trung nên chị quyết định mua loài vật này để bắt đầu công cuộc làm giàu của riêng mình.

Những ngày đầu chăm chút 10 cặp dúi rừng, mua lại của người đồng bào, chị ghi lại tất cả hoạt động sinh hoạt tới ăn uống của chúng, ghi nhớ từng thói quen, đặc tính từng con dúi. Nhưng dúi rừng không hợp với môi trường sống khép kín trong chuồng, từng con một nối đuôi chết dần. Chị Thùy nản vô cùng khi số vốn kinh doanh không có nhiều, lúc đó chị nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ về giá trị con dúi cao và dễ bán ra, chị lại tiếp tục lên mạng tìm hiểu và thấy người Thái Lan họ nuôi rất thành công nên chị quyết định nhờ bạn mình đang làm việc bên Thái dẫn đến trại nuôi của họ để học trực tiếp cách nuôi dúi má đào (dúi Thái Lan) từ chủ hộ kinh doanh sành sỏi bên này để xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp với thời tiết, địa chất miền Trung nắng gió Việt Nam. Nghĩ là làm, chị Thùy một lần nữa vay mượn họ hàng, dành dụm tiền qua nước bạn học tập hơn 1 tháng ròng rã.

Đàn dúi của gia đình chị Thùy.

Học xong, chị quyết định mua về 5 cặp dúi giống má đào Thái về Việt Nam để chăm chút và nhân giống. Không phụ công chị Sau 8 tháng nuôi, dúi bắt đầu sinh sản, nhân đàn đến giờ trại hơn 100 dúi mẹ sinh sản cho thu nhập hơn 100tr đồng mỗi tháng. khi dúi sinh sản những con nào khỏe mạnh sẽ được chị chọn lọc ra để bán giống. Những con nào yếu hơn sẽ được tách ra và nuôi bán thịt.

Chị Thanh Thùy chia sẻ: "Đầu ra dúi má đào rất rộng mở khi giá bán thương phẩm dao động từ 700 - 800k/kg. Đặc biệt giống dúi má đào nặng cân và sức khỏe tốt hơn so với các loại dúi khác nên giá trị kinh tế khá cao, lợi nhuận chủ hộ thu tốt hơn so với mô hình chăn nuôi con vật khác."

Dúi đực chị nuôi bán thịt, dúi cái để sinh sản tiếp, từ từ, đàn cứ lớn dần. Chăm dúi đơn giản lắm, mỗi ngày cho ăn một lần, không cần cho uống nước, 3 ngày mới phải dọn chuồng nên hầu như chẳng mất thời gian, đi làm gì cũng được. Thức ăn cho dúi gồm tre, mía, khoai, bắp, cỏ voi, thân cây sắn,... đều rẻ, dễ kiếm. Thức ăn chặt ngắn bỏ vào chuồng là dúi sẽ chủ động đến ăn.

Dúi Má Đào (tên khác là Dúi Má Vàng) là loài Dúi có cân nặng nặng hơn so với loài Dúi mốc lớn ở Việt Nam. Cách phân biệt loài Dúi này với các Dúi khác ở chỗ là nó có hai cái má màu hồng hồng hoặc vàng vàng, khá mũm mĩm. Mặc dù Dúi Má Đào có thân hình to hơn so với Dúi mốc lớn nhưng phần da của chúng ít có mỡ hơn, nên trông thân hình chúng thon gọn hơn so với cân nặng của nó, chúng cũng được ưa chuộng hơn so với giống tại Việt Nam.

Chị Thanh Thùy - chủ trại dúi má đào chia sẻ: "Hiện tại nhu cầu dúi thương phẩm trên thị trường cầu đang cao hơn cung rất nhiều. Đây là cơ hội cho các bạn thích chăn nuôi và tìm hướng đi mới trong chăn nuôi nông nghiệp. Trại dúi Thanh Thùy cũng đang tiếp tục nhân rộng số lượng cũng như quy mô trại dúi để cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng."

Chị Trần Thị Thùy khẳng định: "Nuôi con dúi phải đảm bảo sạch sẽ, con dúi dễ nuôi, không gây ô nhiễm môi trường, không tốn thời gian chăm sóc, thức ăn dễ kiếm trong tự nhiên, chủ yếu là ngô, mía, lá tre, thân cỏ...Để đảm bảo nguồn thức ăn cho con dúi, hộ kinh doanh nên thuê một khoảng đồi rộng 0,5 ha để tự trồng một số loại cây kể trên cho con dúi ăn".