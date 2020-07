Bỏ ra 1,8 tỷ đồng làm nông trại trồng rau không cần đất, mỗi tháng bán 2 tấn rau

Đó chia sẻ của anh Võ Hoàn Lực - Tổ trưởng Tổ hợp tác rau thủy canh An Nông Farm, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Đầu tư công nghệ trồng rau thuỷ canh

Tổ hợp tác (THT) rau thủy canh An Nông Farm được thành lập từ tháng 5/2018 gồm 8 thành viên, tại phường An Phú Đông, quận 12. Đây là mô hình kinh tế tập thể đầu tiên ở phường An Phú Đông ứng dụng công nghệ cao trồng rau thủy canh theo công nghệ Israel.

Anh Võ Hoàn Lực chia sẻ với Chủ tịch Hội Nông dân quận 12 Nguyễn Thị Thu Anh về ưu điểm và cách chăm sóc của từng loại rau tại An Nông Farm. Ảnh: H.M

Với nguồn vốn 1,8 tỷ đồng, THT rau thủy canh An Nông Farm đầu tư nhà lưới, hệ thống làm mát, tưới phun sương, kèm hệ thống cung cấp dinh dưỡng tự động. Bên cạnh đó, THT cũng đầu tư thiết bị giám sát chất lượng nguồn nước, chất lượng môi trường, kiểm soát nồng độ dinh dưỡng.

Nhờ đó, kiểm soát được sâu bệnh, chất lượng sản phẩm cao, đồng đều, rau bảo quản được lâu và tiết kiệm chi phí nhân công.

Anh Võ Hoàn Lực - Tổ trưởng THT rau thủy canh An Nông Farm cho biết: Triển khai mô hình trồng rau thủy canh theo chủ trương của thành phố, các thành viên của THT được Trung tâm Khuyến nông và Hội Nông dân TP.HCM chuyển giao công nghệ trồng rau thủy canh và được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, tư vấn địa chỉ mua phân bón, vật tư nông nghiệp chất lượng. Từ đó có thể lập vườn rau thủy canh, sản xuất đảm bảo năng suất, chất lượng để cung cấp cho thị trường.

Hiện, THT rau thủy canh An Nông Farm trồng trên 10 loại rau, mỗi tháng cung cấp ra thị trường 2 tấn rau. Sau hơn một năm đi vào hoạt động An Nông Farm đã bước đầu mang về lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động thường xuyên, với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

"Với ưu điểm tươi ngon, an toàn cho sức khỏe và có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh, các sản phẩm rau sạch thủy canh của An Nông Farm hiện ngoài cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng rau sạch trên địa bàn. Đồng thời, An Nông Farm còn là nguồn cung cấp chính cho một số bệnh viện quốc tế trên địa bàn thành phố. Việc cung cấp rau cho các bệnh viện quốc tế trước hết đòi hỏi phải đảm bảo được chất lượng, độ an toàn được kiểm định rất kỹ, vì thế chúng tôi yên tâm khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các đối tác này" - anh Lực chia sẻ.

Nhân rộng mô hình điểm

Ngoài cung cấp sản phẩm là rau sạch cho thị trường, THT còn tham gia các hội chợ triển lãm về nông, lâm, thủy sản nhằm giới thiệu tới người dân những mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả, có thể áp dụng ngay tại gia đình. THT nhận cung cấp các kỹ thuật nhà máy, nhà lưới và nhận thi công, lắp đặt trong nhà lưới cho người sản xuất muốn tìm hiểu, áp dụng.

Với những thành công bước đầu, hiện anh Lực và các cộng sự của mình mong muốn mở rộng diện tích trồng rau trên 2.500m2 đất, tương lai sẽ phát triển THT rau thủy canh An Nông Farm thành hợp tác xã kiểu mới, với mong muốn sẽ tăng thêm thu nhập và tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

"An Nông Farm cũng luôn sẵn sàng chào đón người dân đến tham quan và những ai mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong phát triển mô hình trồng rau thủy canh" - anh Lực khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thu Anh - Chủ tịch Hội ND quận 12 cho biết: THT rau thủy canh An Nông là mô hình kinh tế tập thể đầu tiên ở phường An Phú Đông triển khai trồng rau thủy canh nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình được chọn làm điểm để Hội ND nhân rộng trên địa bàn phường An Phú Đông, nhằm giải quyết nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch của người dân thành phố và chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nông nghiệp đô thị.

Theo Chủ tịch Hội ND quận 12: Thời gian qua, Hội ND chủ động phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề theo đúng nhu cầu của hội viên nông dân, để giúp cho hội viên, nông dân chọn lựa cho mình mô hình sản xuất phù hợp. Cùng với dạy nghề, Hội còn tổ chức đưa hội viên nông dân đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn thành phố, các tỉnh, thành.

"Hiện nay, trên địa bàn quận có rất nhiều mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình rau thủy canh, nấm, hoa lan, mai ghép, kiểng bonsai... không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương…" - bà Anh thông tin.