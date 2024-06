Bỏ tiền tỷ để mua đôi giày da lộn của huyền thoại Elvis Presley

"Ông vua nhạc Rock and Roll" đã mang đôi giày này cả trên sân khấu lẫn đời thường trong thập niên 50, nổi bật nhất là khi biểu diễn ca khúc "Hound Dog" trên chương trình truyền hình Steve Allen.

Presley đã tặng đôi giày cỡ 10,5 này cho một người bạn trước khi nhập ngũ. Trước đó, ông đã mua chúng sau khi thu âm ca khúc "Blue Suede Shoes" (Đôi giày da lộn màu xanh - PV) của Carl Perkins cho album đầu tay cùng tên.

Bỏ 3,5 tỷ đồng để mua đôi giày da lộn của huyền thoại Elvis Presley

Đôi giày da lộn màu xanh gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Elvis Presley. Ảnh: The Guardian.

Đôi giày được bán bởi nhà đấu giá Henry Aldridge & Son ở Devizes với giá khởi điểm 95.000 bảng Anh, sau đó tăng lên 120.000 bảng Anh (đã bao gồm phí và thuế). Trước đó, chúng được dự đoán sẽ có giá từ 100.000 đến 120.000 bảng Anh.

Nhà đấu giá Andrew Aldridge chia sẻ: "Chúng là biểu tượng không thể thay thế. "Blue Suede Shoes", "Hound Dog" - đây là những điều bạn nghĩ đến ngay khi nhắc tới Elvis Presley. Chúng đã vượt qua cả văn hóa đại chúng. Chúng là một món đồ kỷ niệm đặc biệt của giới giải trí, âm nhạc và văn hóa đại chúng".

Ông cho biết đôi giày có nguồn gốc rõ ràng, không bị gián đoạn từ khi Elvis Presley sử dụng cho tới đến hiện tại. Aldridge kể: "Khi Elvis chuẩn bị nhập ngũ, ông đã có một buổi gặp mặt tại Graceland. Elvis đã tặng một số quần áo mà ông nghĩ mình sẽ không cần nữa cho bạn bè. Người nhận được đôi giày là Alan Fortas, quản lý chi nhánh và cũng là bạn của Elvis."

Đôi giày đã từng được trưng bày tại nhiều bảo tàng. Aldridge xác nhận tính xác thực của chúng đã được Jimmy Velvet, một người bạn thân của Presley và là chuyên gia hàng đầu đã kiểm chứng.

Ca khúc "Blue Suede Shoes", với câu hát nổi tiếng "đừng dẫm lên đôi giày da lộn xanh của tôi", được viết và thu âm lần đầu bởi Perkins năm 1955. Presley đã thu âm lại vào năm 1956 và đưa vào làm ca khúc mở đầu album đầu tay của mình.

Elvis Presley, tên đầy đủ là Elvis Aaron Presley, sinh ngày 8/1/1935 tại Tupelo, Mississippi, Mỹ. Ông là một biểu tượng văn hóa đại chúng và được coi là "Ông vua nhạc Rock and Roll". Presley bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào giữa những năm 1950, với phong cách biểu diễn độc đáo kết hợp giữa nhạc country, rhythm and blues và gospel, cùng với vũ đạo lắc hông gợi cảm đã gây tranh cãi và thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách biểu diễn cuốn hút và ngoại hình điển trai, Elvis Presley nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Ông đã phát hành hàng loạt ca khúc đình đám như "Heartbreak Hotel", "Hound Dog", "Jailhouse Rock" và "Can't Help Falling in Love", trở thành những bản nhạc kinh điển của mọi thời đại.

Không chỉ là một ca sĩ thành công, Elvis Presley còn là một diễn viên tài năng, tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Ông đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá và được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Tuy nhiên, cuộc đời của Elvis Presley cũng đầy những thăng trầm và bi kịch. Ông phải đối mặt với áp lực từ sự nổi tiếng, nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe. Elvis Presley qua đời vào ngày 16/8/1977 tại Graceland, Memphis, Tennessee, để lại một di sản âm nhạc đồ sộ và một hình ảnh biểu tượng mãi mãi trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.