Lisa Marie Presley, con gái duy nhất của Elvis Presley và Priscilla Presley đã qua đời hồi tháng 1/2023 vì một biến chứng nguy hiểm gọi là tắc ruột non nhỏ. Đây là một thông báo từ Viện Y học Trung ương Los Angeles, Hoa Kỳ.

Hé lộ nguyên nhân cái chết của con gái ruột Elvis Presley

Tắc ruột non nhỏ là một tình trạng bít kín trong ruột non nhỏ, thường xảy ra do các yếu tố như vết sẹo, đột quỵ hoặc ung thư. Nếu không được can thiệp phẫu thuật kịp thời thì tắc ruột non nhỏ có thể gây chết các mô ruột hoặc gây xuyên thủng, dẫn đến tử vong.

Lisa Marie Presley là con gái của nam tài tử Elvis Presley. Ảnh: IT.

Theo bản khám nghiệm tử thi của Lisa Marie Presley, bác sĩ Juan M. Carrillo đã đưa ra nhận định chính thức. Theo đó, ông khẳng định rằng, hiện tượng tắc ruột non nhỏ của cô là do "nối dính (hoặc vết sẹo) phát triển sau ca phẫu thuật giảm cân nhiều năm trước đó. Đây là một biến chứng phổ biến sau loại phẫu thuật này".

Carrillo cũng đã xem xét kết quả thử nghiệm độc tố tử thi, cho thấy mức độ "trị liệu" của oxycodone trong máu của cô, tức là mức độ ở khoảng phạm vi có lợi cho y khoa và không nguy hiểm. Các chất chuyển hóa khác như quetiapine (dùng để điều trị trầm cảm, tâm thần phân liệt) và buprenorphine (một loại thuốc giảm đau và điều trị nghiện opioid) cũng có mặt, nhưng không gây ra cái chết.

"Có bằng chứng cho thấy không có chấn thương hoặc bị hãm hại. Cái chết của Lisa Marie Presley được coi là tự nhiên", Carrillo kết luận.

Tiến sĩ Michael Camilleri, một cố vấn và giáo sư tại Bộ môn Tiêu hóa và Gan mật của Mayo Clinic cho biết, các loại thuốc được phát hiện trong máu của Presley có thể "làm chậm động kinh ruột và có thể gây tắc ruột thông qua các vết sẹo".

Điều đáng tiếc là tắc ruột non nhỏ có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, việc có các loại thuốc khác trong cơ thể không đồng nghĩa với việc người đó dễ mắc các biến chứng.

Lisa Marie Presley qua đời ở tuổi 54 sau vài giờ nhập viện do một cơn đau tim vào ngày 12/1/2023. Cô bị đau bụng vào buổi sáng trước khi chết.

Tiến sĩ Folasade P. May, giáo sư bộ môn y học tại Trường Y David Geffen thuộc UCLA và giám đốc Chương trình Cải tiến Chất lượng Tiêu hóa Melvin và Bren Simon cho biết, cô nghi ngờ Lisa Marie Presley bị đau tim vì cô ấy đã gặp phải biến chứng nghiêm trọng từ tắc ruột non nhỏ.

Gia đình Presley đã lên tiếng trong một tuyên bố cho biết, họ đang sốc và tan nát cõi lòng vì cái chết của Lisa Marie. Họ rất biết ơn sự hỗ trợ, tình yêu và lời cầu nguyện từ mọi người và yêu cầu sự riêng tư trong thời gian khó khăn này.

Lần xuất hiện cuối cùng của Lisa Marie Presley trước khi qua đời chỉ vài ngày, khi cô tham dự Giải Quả cầu Vàng cùng mẹ để ủng hộ bộ phim "Elvis" của Baz Luhrmann, kể về người cha đã mất của cô.