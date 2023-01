Lisa Marie Presley là con gái duy nhất của nam tài tử nổi tiếng Elvis Presley được xác nhận là đã qua đời ở tuổi 54 vào hôm qua (12/1) vì bị ngừng tim sau khi nhập viện.

"Tôi rất đau lòng khi phải chia sẻ tin buồn rằng, cô con gái xinh đẹp Lisa Marie của tôi đã ra đi. Con là người phụ nữ đam mê, mạnh mẽ và đáng yêu nhất mà tôi từng biết", mẹ ruột của Lisa, bà Priscilla Presley cho biết.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Priscilla Presley xác nhận Lisa Marie Presley đã được đưa đến bệnh viện vào buổi sáng.

Craig Little, phát ngôn viên của sở cứu hỏa quận cho biết, các nhân viên y tế của Hạt Los Angeles đã được cử đến một ngôi nhà ở Calabasas lúc 10:37 sáng sau khi nhận được báo cáo về một người phụ nữ bị ngừng tim hoàn toàn. Hồ sơ tài sản cho thấy Lisa Presley là cư dân tại địa chỉ đó.

Con gái ruột duy nhất của Elvis Presley qua đời

Các nhân viên y tế có mặt khoảng sáu phút sau đó, Little nói. Các nhân viên y tế cho biết đã thực hiện hô hấp nhân tạo và xác định bệnh nhân có dấu hiệu của sự sống trước khi đưa cô đến bệnh viện ở West Hills gần đó.

Lisa Presley (54 tuổi) đã tham dự Lễ trao giải Quả cầu vàng vào hồi đầu tuần để ăn mừng giải thưởng của Austin Butler cho vai cha cô trong "Elvis". Cô cho biết, màn trình diễn của Austin Butler thật tuyệt vời trong một cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ với "Entertainment Tonight".

Chỉ vài ngày trước đó, cô đã ở Memphis, Tennessee, tại Graceland, biệt thự nơi Elvis sống để kỷ niệm ngày sinh của cha mình vào ngày 8/1.

Sinh ra ở Tennessee vào năm 1968, Lisa Marie Presley là người con duy nhất của “ông hoàng nhạc Rock & Roll” Elvis Presley. Khi cha mẹ cô ly hôn, Lisa cùng mẹ chuyển đến Los Angeles.

Năm 1977, cha của Lisa qua đời khi cô chỉ mới 9 tuổi. Cùng với ông và bà cố, Lisa trở thành người thừa kế khối tài sản kếch xù do Elvis Presley để lại. Năm 25 tuổi, Lisa là người thuộc hàng thừa kế duy nhất còn sống và được hưởng trọn khối tài sản (trị giá 100 triệu USD tại thời điểm đó).

Giống như cha của mình, Lisa đam mê và gắn bó với âm nhạc. Xuyên suốt sự nghiệp, cô đã phát hành một số album và video như To Whom It May Concern, Now What, Storm & Grace... Các thể loại âm nhạc cô thể hiện bao gồm nhạc rock, nhạc đồng quê, nhạc blues và dân ca.