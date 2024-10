Bộ trưởng Bộ Công an: Đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia

Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2024 (ngày 4/10), Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong Quý III/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh Bộ Công an

Với tinh thần "Quyết tâm về đích hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2024, tạo tiền đề, bước đà vững chắc cho công tác của lực lượng Công an nhân dân năm 2025", Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại giao ban tháng 8/2024 về đổi mới công tác giao ban để tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện nề nếp đến tận Công an cơ sở từ tháng 10.

Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc tập trung triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tăng cường an ninh cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật từ cơ sở… Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên…

Công an cơ sở và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT hỗ trợ, quản lý người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng để phòng ngừa tái phạm. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo... Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cho bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ triển khai Đề án 06, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, "điểm nghẽn". Tập trung công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng bảo đảm an toàn phòng cháy, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh với tinh thần đặt lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp lên trước hết, trước mắt ngay trong đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật.

Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong quản lý cán bộ gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy chi bộ... Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; có các hình thức biểu dương, khen thưởng xứng đáng đối với cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương, bị thiệt hại trong thiên tai…