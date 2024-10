Vụ án Công ty Cây xanh Công Minh được gia hạn điều tra lần thứ nhất

Ngày 4/10, tại Họp báo tình hình, kết quả công tác công an Quý III năm 2024, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục an ninh điều tra (A09) Bộ Công an, thông tin về tiến độ điều tra vụ án Cây xanh Công Minh.

Đại tá Hưng cho hay, vụ án được khởi tố từ 8/5 và đến nay, phía điều tra đề nghị nên được Viện KSND tối cao gia hạn điều tra lần thứ nhất. Bước đầu, có thể xác định Công ty Cây xanh Công Minh có dùng thủ đoạn, thông đồng với chủ đầu tư để tham gia xây dựng giá, tổng mức đầu tư dự án nhằm nâng giá trị vật tư, vật liệu dùng cho dự án cao hơn thực tế.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin tiến độ điều tra vụ án Cây xanh Công Minh.

Sau khi giá đấu thầu được phê duyệt, nhóm Công ty Cây xanh Công Minh được tham gia đấu thầu và trúng thầu. Hệ thống của doanh nghiệp này đã thực hiện trên 600 dự án ở 63 tỉnh, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng và đã được thanh toán hơn 3.000 tỷ.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành định giá với gói thầu trồng và chăm sóc cây xanh liên quan Cây xanh Công Minh để xác định trách nhiệm cá nhân cụ thể. Đồng thời, công an cũng đề nghị các tỉnh thành cung cấp hồ sơ theo yêu cầu điều tra.

Hiện nay, cơ quan tố tụng chưa khởi tố bị can nào trong vụ án, theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng. Phía điều tra sẽ phối hợp với viện kiểm sát trong việc đánh giá tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can và sẽ thông tin sau.

Trước đó, ngày 8/5, A09 khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh. Đến nay, chưa có ai bị khởi tố bị can.

Phía an ninh điều tra bước đầu xác định, Công ty Cây xanh Công Minh có hành vi thông đồng với chủ đầu tư để xây dựng giá gói thầu. Sau đó, chính Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc doanh nghiệp này dùng các pháp nhân khác đấu thầu để trúng thầu. Đến nay xác định, có hơn 50 công ty thuộc nhóm Công Minh tham gia đấu thầu và trúng hơn 600 gói thầu với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

A09 khẳng định đang làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý triệt để đồng thời xác định thiệt hại nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước. Cá nhân liên quan cần chủ động khai báo để được hưởng khoan hồng.