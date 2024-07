Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nội dung này được Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, ngày 15/7.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tham mưu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người có công, chính sách hậu phương CAND được chăm lo, quan tâm hướng dẫn, đề xuất thực hiện, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ có đóng góp, cống hiến, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ…



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 và những năm gần đây.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Cục Tổ chức cán bộ phải thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tổ chức cán bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đưa lực lượng công an vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; từ đó triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, toàn diện các mặt công tác tổ chức cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ với tinh thần "trong sáng, gương mẫu, tinh thông".

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trước hết là hiện đại về con người theo phương châm "người trước, súng sau".

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức và công tác đảng viên, có giải pháp nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm thực hiện chính sách cán bộ, chính sách đối với người có công và chính sách hậu phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Tổ chức biên chế và chỉ tiêu đào tạo; trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND tặng cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bộ Công an



Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Tổ chức cán bộ từ Bộ đến địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Quan tâm hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Tổ chức cán bộ các đơn vị, địa phương bảo đảm nắm vững nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm, công tâm, khách quan, tận tụy với công việc, có dũng khí, thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm sai, chống cá nhân chủ nghĩa trong công tác cán bộ, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

"Cục Tổ chức cán bộ sớm nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ, làm cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ thời gian tới. Chủ động mọi điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND, tiến đến Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.