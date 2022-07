Bộ trưởng Bộ Công an thăng bậc hàm cho Phó Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 11/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định số 5149/QĐ-BCA-X01 thăng bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với thượng úy Hoàng Văn Yên (SN 1984, quê quán Hòa An, Cao Bằng; Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).



Theo quyết định trên, thượng úy Hoàng Văn Yên được thăng bậc hàm lên đại úy từ ngày 1/7/2022.

Đại úy Hoàng Văn Yên - Phó Công an xã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, chiều tối 9/7, thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, cùng tổ tuần tra phối hợp với Công an xã Khánh Trung tạm giữ xe máy của Hồ Minh Đạt để xử lý vi phạm.



Trong lúc cùng đồng đội đưa phương tiện về trụ sở Công an xã Khánh Thành để xử lý, do đường xấu nên thượng úy Yên chạy tụt lại phía sau. Đến trạm Y tế xã Khánh Thành, Đạt từ phía sau, dùng dao đâm thượng úy Yên tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hồ Minh Đạt lấy lại xe máy rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã bắt giữ được Đạt.