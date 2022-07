Công an TT-Huế vào cuộc vụ cảnh sát hình sự bị tố cùng vợ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang vào cuộc thụ lý vụ một cán bộ công an công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế bị tố cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.