Bộ trưởng Bộ Công an: Thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn "áp dụng khó khăn"

Sáng 27/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội

Kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an quy định tại Luật Công an nhân dân năm 2018 bảo đảm tương quan với quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Đến nay, Bộ luật Lao động năm 2012 đã được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2019. Trong khi đó, Bộ luật Lao động được coi là "Luật gốc" về tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung.

Vì vậy, trên cơ sở quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và tính chất đặc thù của lực lượng CAND, cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an tại Luật CAND và Nghị định số 49/2019/NĐ-CP cho phù hợp.

Bên cạnh đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND ngoài việc thực hiện theo quy định chung của Luật CAND, trong một số trường hợp đặc biệt còn thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước như tuổi nghỉ hưu của sĩ quan CAND là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội …

Tuy nhiên, Luật CAND năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp...

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác đã được quy định trong Luật Công an nhân dân năm 2018 nhưng chưa cụ thể nên việc áp dụng còn khó khăn, bất cập. Quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân cũng tồn tại một số vướng mắc.

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án Luật nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật CAND liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng trong CAND phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác.

Nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng

Cũng trong sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ đề xuất bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.

Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ trưởng bỘ Công an cho hay luật sửa đổi để nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Chính phủ đề xuất mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn nhất trí sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn như trong Tờ trình của Chính phủ.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội nhất trí việc bổ sung loại giấy tờ xuất nhập cảnh và thông tin "nơi sinh" vào giấy tờ xuất nhập cảnh.

Việc bổ sung thông tin "nơi sinh" vào thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh, theo ông Tới, là bước đi tiếp theo nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc sau khi Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam tại Nghị quyết chung Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định mở về thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh để bảo vệ công dân Việt Nam và bảo đảm yêu cầu về đối ngoại.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng nhất trí đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng.