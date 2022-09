Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương với đại tá Mai Hoàng

Bộ Công an vừa được đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 5 ngày về việc xét tặng Huân chương Quân công 1 Cục trưởng, 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh và 1 trưởng phòng tham mưu công an tỉnh kể từ ngày đăng (24/9).

Theo đó, căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

Trong đó, Công an tỉnh tỉnh Đồng Nai đề nghị tặng Huân chương Quân công đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ; đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Thượng tá Võ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị tặng Huân chương Chiến công với Công an tỉnh Đồng Nai; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng, Cục Cảnh sát hình sự; 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và nhiều cá nhân, tập thể thuộc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ý kiến đóng góp của nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn.