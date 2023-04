Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận

Chiều 5/4, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công an tỉnh.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Văn Hậu - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh- Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cùng nhiều lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Trưởng công an TP. Phan Rang–Tháp Chàm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh trao quyết định bổ nhiệm cho thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải. (Ảnh: T.Q) Trong hơn 25 năm công tác, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải (SN 1976) từng giữ các chức vụ quan trọng như: Trưởng công an huyện Ninh Sơn trước khi được điều động làm Trưởng công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (từ tháng 2/2020). Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận. Thượng tá Hải hứa sẽ phát huy năng lực, cùng tập thể công an tỉnh nâng cao công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an Ninh Thuận trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải. (Ảnh: T .Q) Hiện nay, Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận gồm: Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc và 4 Phó giám đốc gồm: đại tá Huỳnh Cầm, đại tá Nguyễn Quân, đại tá Lê Thanh Đồng và thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải. Kiểm điểm trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân để xảy ra việc lấn chiếm đất ven biển Ninh Thuận 03/04/2023 07:23

